El ‘Clásico Capitalino’ no defraudó, los goles no faltaron y la CDMX no tuvo dueño. Pumas se metió al Estadio Azteca y rescató el empate tras igualar 2-2 con América, que no supo aprovechar la ventaja numérica.

Pese a las múltiples ausencias entre seleccionados, lesionados y contagiados de Covid-19, el choque entre auriazules y azulcremas no defraudó y fue mucho mejor que los ‘Clásicos’ anteriores.

Juan Pablo Vigón abrió el marcador con una definición precisa y un golpeo exacto al poste más lejano de Óscar Jiménez.

Sin embargo, la venta le duró poco a los universitarios y unos minutos después, Henry Martín asistió a Nicolás Benedetti dentro del área para que el colombiano definiera cruzado de pierna derecha.

Para la parte complementaria, Alex Mayorga desbordó hasta línea de fondo dejando muy mal a Santiago Cáseres, poner un centro en diagonal a la llegada Juan Manuel Iturbe, quien remató sin marca y con el arco abierto para recuperar la ventaja.

Pero las Águilas encontraron el empate desde los once pasos en un cobro exacto del uruguayo Federico Viñas, a 10 minutos del final. Todavía Santiago Cáseres tuvo en sus pies la oportunidad de darle el triunfo a los azulcremas en los últimos segundos, pero el argentino mandó el balón a la tribuna.

