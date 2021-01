América: Memo Ochoa reveló cómo han sido los tres días de síntomas de Covid-19

Guillermo Ochoa, portero del América, relató su experiencia con el Covid-19 y reveló que de los tres días en los que ha presentado síntomas, ayer fue el peor.

"Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos pero cada vez me siento mejor", contó Memo en una transmisión en vivo.

Además, Ochoa dio a conocer que su compañero de equipo, Nicolás Benedetti, quien también resultó contagiado, pasó una mala noche, mientras que Richard Sánchez se encuentra estable.

"Benedetti pasó una muy mala noche, Richard está bien. El América nos ha cuidado en todos los aspectos. Ojalá que no se pospongan más juegos y que nos cuidemos todos", explicó.

Por último, el arquero de las Águilas, le pidió a sus seguidores tomar todas las medidas sanitarias para evitar más contagios y recalcó la recomendación de devolver los tanques de oxígeno rentados.

"Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros", finalizó.

