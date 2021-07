América: Reclutó alrededor de 50 nuevos futbolistas entre los 15 y los 21 años

Después de no haber conseguido los resultados deseados en todas las categorías de las Fuerzas Básicas, la directiva de América puso la atención necesaria y reclutó de manera masiva en Sub 16, Sub 18 y Sub 21 para comenzar a desarrollar el talento de los jóevenes con la mirada puesta a que en algún momento puedan nutrir a su Primer Equipo.

RÉCORD pudo saber que para la dirección que gestiona el español, Raúl Herrera no hubo tanto tiempo para vacacionar debido a que quedaron muy inconformes con lo obtenido en el último certamen en los equipos juveniles recordando que la Sub 20 quedó eliminada en el primer duelo de la Liguilla con Rayados de manera contundente y que la Sub 17 finalizó en el último lugar general de su categoría, algo que no había ocurrido nunca.

Por ello, como una medida para solucionar evitar un nuevo desastre en Fuerzas Básicas y aprovechando la modificación que se les hizo a las categorías para este semestre, en donde las Sub 17 pasó a ser Sub 18 y la Sub 20 a Sub 21, se dieron de alta alrededor de 50 nuevos futbolistas entre los 15 y los 21 años.

Por supuesto, para el ahora equipo Sub 18 se movió de su cargo a Mauricio Gallaga, que después de haber arrastrado el nombre y prestigio de la institución, siendo sotanero, su permanencia era imposible, y en su lugar trajeron a Peter Erikson Thelemaque, quien trabajó con los equipos juveniles de Veracruz.

Además, para este equipo se fichó al Íker Moreno, mediocampista ofensivo de 17 años con un futuro prometedor que hasta la última temporada militaba en el Atlético de San Luis.

Mientras que en la categoría Sub 21 la directiva respaldó el trabajo de Paulo Serafín y lo mantuvo en su banquillo, ya que la responsabilidad de los resultados que se consiguieron no cayó totalmente en el técnico, debido a que cada semana trataba de armar un cuadro diferente por distintas razones, desde contagios por Covid-19 hasta que la ausencia de jugadores para complementar la banca del Primer Equipo.

