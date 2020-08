América: Segio Díaz se integrará con el equipo hasta conocer resultado de prueba de Covid-19

El tema físico no fue ningún problema para el refuerzo del América, Sergio Díaz. El paraguayo superó sin dificultades las pruebas físicas y médicas habituales, sin embargo, también le realizaron la prueba de Covid-19 y será hasta conocer el resultado de la misma cuando el atacante sudamericano pueda incorporarse al trabajo con el equipo. Por ahora estiman que el futbolista trabaje por separado de 5 a 7 días.

“Sergio ya hizo las pruebas físicas y médicas correspondientes y también le aplicaron la prueba de Coronavirus. Esperaremos hasta que le entreguen el resultado y que sea negativo para que él entrene con el club, por ahora estará trabajando por su cuenta”, confirmó e Piojo en conferencia.

Respecto a fichar a otro jugador, Miguel aseguró que mientras exista tiempo para poder gestionar un fichaje no le cierran las puertas a un futbolista más, aunque aclaró que por ahora con la llegada de Díaz ve el plantel completo.

“Todavía no podemos decir que está cerrado porque hay posibilidad hasta el 5 de septiembre que se cierran los fichajes y mientras no podemos y no descartaremos la llegada de un jugador más, aunque con la llegada de Sergio yo veo a mi equipo completo”, sentenció el estratega azulcrema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMAURY ESCOTO: 'SI AUMENTAN LOS CONTAGIOS, LA LIGA MX VA A TENER QUE PARAR SÍ O SÍ'