André Jardine asegura que América aún no llega a su mejor nivel en esta Liguilla

Aún no alcanzan su tope. André Jardine está totalmente convencido que America puede mejorar un 50 por ciento de lo que está jugando hasta ahora y considera que para ello tendrán que ser menos soñadores y más competitivos.

“Me quedo pensando de corazón, siempre siendo sincero, yo veo a un 40 o 50por ciento a más de lo que jugamos, el próximo torneo América va a ser mejor, este nivel nos ayuda a sumar grande, mismo que con poco tiempo, nosotros todavía conociéndonos, las formas van poco a poco, cada vez mejores, el futbol ideal que yo imagino", aseguro el estratega.

"Va más allá de lo que jugamos, en este torneo debemos ser contundentes competitivos, ganar los partidos, jugando la forma en el que el partido te pude, ser competitivos, no tan soñadores, siempre quieres jugar bien, pero queremos ganar, nos vamos con las formas siempre, los tiempos nos darán la razón, es lo que nos falta, tiempo”, añadió.

Sobre las declaraciones de Nicolás Larcamón de que Jardine condicionó el arbitraje, el brasileño aseguró que no se arrepiente de haber dicho lo que dijo en la conferencia previa al partido.

“Claro que no (me arrepiento), es normal, yo hablo lo que pienso, a veces me controlo para bien y no polemizar, en el otro partido se me hacía importante tener a alguien del América hablando, hablamos de corazón, lo que sentimos, cuando somos perjudicados, hay que hablar, a veces me toca a mí y en otro a otras personas, entiendo a Nicolás, pero yo voy a dar la vida por América, así seré yo y cada jugador que está en este equipo”, finalizó André Jardine.

