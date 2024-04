André Jardine confirma baja de Julián Quiñones ante New England Revolution

América ya está preparado para medirse ante New England en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf; sin embargo, tendrán que hacerlo con una baja bastante sensible como lo es Julián Quiñones.

A pesar de que todo apuntaba a que Las Águilas estarían disputando su próximo compromiso con múltiples bajas por lesión, André Jardine tranquilizó la situación al dar a conocer que todos los jugadores que realizaron el viaje están disponibles, aunque deberán de pasar una última evaluación para saber cuánto tiempo podrán disfrutar en el terreno de juego.

"Todos aquí están disponibles para el juego, están aptos para jugar, pero a partir de ahí es una decisión que vamos a tener que tomar caso a caso en el juego, si entran durante el juego, o empiezan el partido, cada situación es muy particular, pero sí, todos están aptos excepto Quiñones, que realmente es una baja importante", mencionó el estratega brasileño.

Sin embargo, como comentó el propio Jardine, no podrán contar con la presencia de Quiñones el cual se ha ganado un lugar en el cuadro titular y puede ser una baja sensible, aunque el timonel azulcrema tiene claro que tiene un plantel completo para poder sustituirlo y que no se sienta tanto su ausencia.

"Construimos un elenco con buenos jugadores que está en una pelea dura para jugar cada semana, Claro que Quiñones viene construyendo su importancia dentro de los partidos, pero en el momento en que no está, estará otro que también tiene mucho potencial, que puede ser desequilibrante, que puede ser decisivo".

