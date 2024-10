André Jardine sobre el Tricampeonato: 'Estamos ilusionados de que podemos ganar'

En Coapa hay motivación con la racha de victorias y con la recuperación de sus lesionados por ello hoy ya piensan en Liguilla directa para seguir soñando con el Tricampeonato.

“Queremos entrar directo y jugar muy cerca de la Fecha FIFA es absurdo, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar el PlayIn”, explicó el entrenador, André Jardine, en entrevista con TUDN.

“Claro que sí (cree en el Tricampeonato), pero creo que por todos los equipos que entran no puedes demeritar a nadie; ya se demostró en otros torneos que puedes te sorprender, yo escuché muchas historias, incluso de la maldición del líder y lideramos y ganamos, y tal vez sea momento de encontrar una historia distinta y estamos ilusionados de que podemos ganar”, agregó.

El estratega brasileño aseguró no estar pensando ahora en fracasar en su intento por conseguir otro título y recordó que los puntos que hoy le hacen falta son los que dejaron escapar al inicio del torneo cuando su plantilla estaba incompleta por la Copa América.

“Primero que no pensamos en fracasos y las evaluaciones de nuestro trabajo se hacen al final y este torneo se acerca al final, pero no está en lo último y venimos creciendo hace partidos sin perder y para mí es claro que los puntos que nos faltan son los que perdimos al inicio de la temporada cuando no teníamos a muchos jugadores que estaban en la Copa América y cuando haces partidos sin varios jugadores puedes ganar o también perder, pero estamos esperando el final del torneo con buenas sensaciones y un grupo muy comprometido”.

“Fue un torneo desafiante por todas las lesiones y poco tiempo de pretemporada, hay una sensación de que hubo poco tiempo de vacaciones y conectar un torneo a otro; y cuando encuentras un camino llegaron las lesiones y nos hicieron cambiar el rumbo táctico, pero conforme vamos recuperando e identificando a los que están en su mejor momento esto se va viendo mejor”, declaró André Jardine.

