Azcárraga sobre los abucheos de la afición en la Semifinal ante San Luis: "Yo hubiera abucheado"

Para Emilio Azcárraga los abucheos que el equipo recibió en el partido de vuelta contra San Luis fueron normales y es parte de la exigencia que tiene siempre su equipo, sin embargo, al interior no vieron mal el resultado que se consiguió y la manera en que afrontaron la Liguilla.

"Entiendo el abucheo de la afición y si queremos esos aplausos y entender a la afición que no se va, tenemos que aprender que cuando no lo hacemos bien nos merecemos estos abucheos. Nosotros aspiramos a hacerlo bien porque ese es el ADN del América. Como presidente no lo entiendo, pero como aficionado sí y tal vez yo hubiera abucheado, pero es justo esa presión la que nos hace ser tan grandes" aseguró el dueño en entrevista con TUDN.

"Tengo que agradecer a André (Jardine) porque los juegos de Liguilla se jugaron con la cabeza, con pensamiento, con responsabilidad, es como se deben de enfrentar estos partidos, la verdad es que jugadores y cuerpo técnico lo hicieron muy bien", añadió.

Asimismo, aprovechó el momento para destacar el trabajo que se lleva haciendo en los últimos años, aclarando que haber sellado el campeonato hizo que se redondeara el proyecto que se sostiene desde hace algunos años.

"Se consolidó un trabajo de 3 años. El título es una responsabilidad para nosotros, torneo al que vamos lo debemos de ganar y debemos de enfrentarlo con esa visión", explicó Emilio Azcárraga.

