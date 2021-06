'Chava Reyes, preparado técnica y psicológicamente para grandes cosas': Roberto Hernández

Salvador Reyes es el mejor lateral izquierdo del torneo Guard1anes 2021, pues su desempeño con el Puebla lo hizo ganarse esta distinción, además de que con lo que hizo en el terreno de juego consiguió que un equipo como América volteara a verlo para hacerse de sus servicios a partir del próximo torneo, hecho que a Roberto Hernández, técnico que lo formó y debutó en Monarcas Morelia no le sorprende, pues sabe que el joven tiene talento.

"Cuando lo veo digo ‘esto es Chava’, es lo que nos mostró desde que llegó. Técnicamente, físicamente y emocionalmente está preparado para grandes cosas.

"Es un jugador que me tocó ver nacer futbolísticamente hablando. Llegó muy chiquito a Morelia, a las fuerzas inferiores y siempre destacó por su técnica porque siempre jugada incluso una categoría arriba de la que regularmente le correspondía además es un muy buen chico, es muy educado, muy estable emocionalmente y no me extraña hoy en día que un equipo importante pueda verlo, ojalá, porque a pesar de que todavía es chiquito de edad, tiene todas las características para poder estar en un club de esa naturaleza", dijo el técnico a RÉCORD.

Asimismo, Roberto Hernández destacó que ‘Chavita’, como él le dice de cariño, es un joven con un talento futbolístico muy particular, y es justo ahí donde está parte de la riqueza que lo puede hacer un jugador tan atractivo para otros equipos.

"Es un chico técnicamente muy bueno, tiene una zurda muy educada, aunque con la derecha se defiende también. Una característica muy difícil de encontrar en el futbol mexicano él la tiene y es centrar de cualquier forma, a veces creíamos que no le saldría y lo sacaba igual, sorprendía a todo el mundo. Tiene una técnica de golpeo con su pierna izquierda bastante desarrollada", señaló su exentrenador, quien reconoció la satisfacción que le causa ver la carrera que Salvador Reyes está forjando.

"Ver a un chico por el que apostaste, verlo crecer y consolidarse porque creo que está cerca, da un orgullo enorme. Para mí no es nuevo lo que Chava es capaz de hacer".

