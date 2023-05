Diego Cervantes, técnico de América Sub-20 salió a dar la cara tras la derrota de su equipo ante Toluca en la Final y aseguró que lo rescatable fue la experiencia que sus jugadores adquirieron en esta Liguilla, por lo que le dio vuelta a la pagina.

“Justamente mañana hace un año, el equipo quedó campeón y sumar estas experiencia para los chavos creo que es lo importante y por lo que trabajamos en el día a día. Mañana se analizará lo que es el torneo y vendrá lo nuevo”, declaró Cervantes al término del partido.

Por su parte, Erick Marín, auxiliar de Cervantes, también cambió el chip de la Final y señaló que en 24 horas, el equipo ya tiene que volver a estar trabajando para pensar en lo que viene.

“La derrota y la victoria duran 24 horas, no hay tiempo para echar llanto, hoy el trabajo es primordial y estos chicos lo saben, hay muchos jugadores de calidad. ¿Cuanto tiempo tenemos de vacaciones? No lo sé, si me preguntas hoy, yo no me quisiera ir, quisiera estar trabajando el lunes normal, pero 24 horas de mañana o lunes, a seguir trabajando igual o mejor”, señaló Marín.

