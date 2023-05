Henry Martín molesto con la afición por abucheos en partido contra San Luis

El capitán alzó la voz y mandó mensaje a la afición. Aunque siempre es respetable la opinión de los aficionados, Henry Martín no comparte que el sábado hayan abucheado al equipo al descanso pues considera que es en ese momento cuando menos se deben de bajar del barco.

"Siempre es válido, su manera de pensar, de hacer y decir lo que quieran, pero no lo compartimos. En lo personal salí muy enojado de la situación, si bien yo he vivido momentos de abucheos, momentos difíciles, considero y pienso que iba el medio tiempo", admitió el delantero de las Águilas.

"Al otro equipo le faltaba hacernos un gol, estabamos jugando muy mal, eso sí, pero no se puede bajar del barco nadie a mitad del partido, eso es lo que no comparto porque estás en una Liguilla y van a haber cosas difíciles. No siempre se va a golear al rival, no puede suceder eso", agregó.

Asimismo, aseguró que en caso de que todas las partes" no jalen para el mismo lado" es un reflejo de que no hay comunión y entonces el equipo no estará listo para levantar el ansiado título 14.

"Necesitamos de todos, necesitamos de la afición, necesitamos de la porra, necesitamos de la directiva, necesitamos del Cuerpo Técnico y del staff y de los mismos jugadores, y si uno de todos se echa para atrás en momentos complicados, entonces no estamos listos para ser campeones. Si termina el partido con resultado negativo abucheenos, de ser necesario 'puteenos', pero al medio tiempo con el marcador a favor no debería de suceder", afirmó Henry Martín.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: AMÉRICA Y SU 'MALDICIÓN' ANTE CHIVAS, NUNCA HA SIDO CAMPEÓN ELIMINANDO EL REBAÑO EN ESTA FASE