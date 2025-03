¡Increíble reencuentro! Memo Ochoa y el emotivo video que le envió Álvaro Fidalgo

El portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa fue protagonista de un emotivo momento tras recibir un video especial de parte de Álvaro Fidalgo, su excompañero en América. A través del canal de YouTube de Rodrigo Fáez, se publicó un nuevo capítulo donde Ochoa fue el invitado especial.

Durante la entrevista, en la que el guardameta repasó momentos clave de su carrera, su paso por Europa y su presente en el AVS de Portugal, se le proyectó un mensaje enviado por Fidalgo, lo que generó una reacción emotiva en el arquero y en los aficionados del América.

Le mandó un video al portero | MEXSPORT

"¿Qué pasa Memo, cómo estamos? Pásala muy bien, te quería dar las gracias por la última vez que hablamos. Increíble que sigas peleando, luchando, lo que estés haciendo en Portugal. Te deseo siempre lo mejor y espero que la próxima vez que nos veamos sea en Santo los tres, una comidita, un saludo", expresó el mediocampista español en el video.

Intercambiaron palabras emotivas | MEXSPORT

Ante esto, Ochoa respondió con palabras de aprecio y reconocimiento para Fidalgo, recordando los inicios del jugador en el conjunto azulcrema.

"Está pasando por un gran momento, me da mucho gusto por él, porque su inicio en América me tocó vivirlo, su llegada, las expectativas. No fue sencillo llegar de España a México, necesitaba apoyo, ayuda, me acerqué con él, trataba de ayudarle en lo que podía. Ha crecido mucho, se lo merece todo lo que ha logrado.

