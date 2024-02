Javairo Dilrosun explica su estilo de juego: 'Mostrar lo aprendido en las calles es lo mejor del futbol'

Javario Dilrosun ha dejado una impresión positiva en su debut con las Águilas del América, pues se le vio bien físicamente y enchufado con el equipo. Incluso, estuvo muy cerca de marcar su primer gol.

Tras la victoria, el delantero neerlandés explicó de dónde surgió su estilo de juego y recordó sus días de infancia cuando jugaba en las calles.

"Cuando estaba en Ámsterdam jugué futbol en las calles con amigos. Cuando estoy libre todavía juego en las calles, entonces cualquier cosa que aprendí en las calles también lo hago en la cancha, es la combinación que traigo. Creo que en los últimos años este tipo de futbol se nos está escapando, hay muchos jugadores que ya no quieren mostrar sus capacidades. Yo creo que es la mejor parte del futbol, mostrar lo que aprendes en las calles y es lo que hago", dijo en entrevista a Mediotiempo.

Además, Dilrosun compartió cómo llegó al Club América y reconoció que antes de conocer el interés del club, no estaba familiarizado con la Liga MX, pero después de investigar y hablar con Santiago Gimenez, decidió aceptar la oferta.

"No sabía mucho (de la Liga MX). Honestamente, no veía la liga por la diferencia en horario, pero cuando escuché que el equipo tenía interés, vi unos juegos y escuché cosas de personas que jugaron acá antes. Hablé mucho con él (Santiago Gimenez), y me dijo solo cosas buenas del club. Además, es de la ciudad, entonces me dijo 'Cuando ocupes algo, me puedes mandar mensaje'. Voy a mantenerme en contacto con él", agregó.

