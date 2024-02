Iván Ochoa, el mexicano del Real Estelí, advierte al América: ‘No estamos tan lejos’

A pesar de que en México se considera que los equipos centroamericanos deben de ser más débiles, el futbolista mexicano del Real Estelí, Iván Ochoa, señaló que no están tan lejos del nivel que hay en la Liga MX.

Uno de los comentarios que más abunda cuando un equipo mexicano se enfrenta a un rival de Centroamérica es que ya tiene asegurado su pase a la siguiente ronda; sin embargo, el Real Estelí de Nicaragua se encargó de demostrar lo contrario, ya que en el partido de Ida se impusieron por dos a uno al América.

"Lo comentamos mucho, me ha tocado estar al otro lado y la gente de allá (México) siempre malamente a nivel de Selección y de clubes, volteamos a ver para abajo a los clubes de acá (Centroamérica) o el nivel de acá, pero al final no estamos tan lejos. Créeme que ya han hecho una labor muy grande, han estado creciendo, hay un proceso siempre en continuo, entonces bueno, se demuestra que al final dentro de la cancha son 11 contra 11 y si estás bien concentrado bien aplicados se pueden hacer grandes partidos", señaló Ochoa.

De cara a este compromiso el futbolista azteca ha podido hablar con sus compañeros para explicarles algunos aspectos de la Liga MX, está aprovechando su experiencia al haber formado parte del Pachuca, León y Atlante.

"Un poco más de que de como se ve desde aquella parte, que a veces si vienen un poco confiados, pues no están de la misma manera que nosotros, también un poco el tema del arbitraje, de las costumbres, que haya cualquier cosa a lo mejor se marca, que están acostumbrados a pegar un poco más, pero eso, o sea que el futbol de allá no le gusta tanto el roce. Yo creo que ha pasado así por cosas pequeñas, así, pero no, no grandes cosas, lo demás es lo que venimos trabajando, enfocarnos en nuestro futbol y hacer lo que mejor sabemos hacer".

Finalmente, el mediocampista destacó que el triunfo que obtuvieron en Nicaragua fue algo histórico, pero no quieren que se quede ahí: "Como lo dijimos, es un hecho histórico que hayamos ganado allá, pero no está terminado, o sea, esto es de 180 minutos, quedan otros 90 por jugar acá y tenemos que respaldar lo que hicimos allá. O sea, no, no puede quedar en que fue algo de suerte, porque no fue así, es algo que venimos trabajando con una muy buena mentalidad desde que arrancó el torneo, la pretemporada, entonces eh, más que nada va a hacer eso, el poder refrendar lo que hicimos allá".

TAMBIÉN TE PUEDE OMTERESAR: ¡SERÁ BAJA VARIAS SEMANAS! LEÓN CONFIRMÓ LESIÓN DE ANDRÉS GUARDADO