'La afición no ha respondido': Baños tras la poca asistencia en los partidos de América

Santiago Baños, director deportivo del Club América, ha manifestado su inquietud por la baja asistencia de aficionados a los partidos de las Águilas durante el actual Torneo Apertura 2024. A pesar del buen rendimiento del equipo bajo la dirección técnica del brasileño André Jardine, la falta de público en las gradas ha generado preocupación en la directiva.

En una entrevista con ESPN, Baños dejó claro que la situación ha sido sorpresiva y dolorosa. “La verdad que nos sorprende, pensábamos que íbamos a tener mejores entradas, nos duele porque al final del día, siendo un equipo tan grande y tan importante, pensamos que nuestra afición debería estar con nosotros juguemos donde juguemos y no ha sido el caso”, comentó.

Uno de los puntos más destacados por el dirigente fue la asistencia en los dos clásicos recientes, donde el estadio no logró llenarse y gran parte del público presente apoyaba al equipo rival.

“En los dos clásicos, no hemos llenado el estadio y más de la mitad de los aficionados han sido del equipo rival”, señaló Baños, aunque subrayó que más que preocuparse por las bajas entradas, lo que le afecta es el impacto emocional de esta situación.

“No me preocupan las bajas entradas, pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y estando en un estadio más chico íbamos a tener lleno cada 15 días y desafortunadamente la afición no ha respondido”, lamentó el presidente deportivo.

Para concluir, Baños destacó que el club ya ha tomado medidas para abordar esta problemática y buscar soluciones. “Tenemos que darle la vuelta a la página rápido, encontrar una solución; tuvimos reuniones estas dos últimas semanas para encontrar alguna alternativa y esperemos que se resuelva pronto; mientras tanto me encantaría invitar a la afición a que esté con nosotros, son parte muy importante del proyecto y siempre han sido un soporte importante para cumplir los objetivos del club”, concluyó.

"Me entristece, pensábamos que después de los resultados que hemos tenido ibamos a tener lleno cada 15 días" "Desafortunadamente la afición no ha respondido" El mensaje de Santiago Baños para la afición del América pic.twitter.com/HIJlbzATwI — Futbol Picante (@futpicante) October 2, 2024

