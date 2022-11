Piojo Herrera 'ningunea' al América: 'El equipo ese'

'Ninguneó' al América. Miguel Herrera salió el miércoles pasado de la institución de los Tigres, y en conferencia de prensa, la cual trataba de su cese como DT de los Felinos, se tomó un espacio para decir que él no ha quedado mal con el conjunto regiomontano, pero sacó a detallar su trabajo en el América, donde ninguneó al equipo.

Piojo Herrera analizaba los problemas extra-cancha que ha tenido y que ya le costaron su trabajo las Águilas, Selección Mexicana, y ahora Tigres, el entrenador señaló que ningún equipo le ha perdonado sus indisciplinas, si no que se las cobran, como los azulcremas, a quien catalogó como el ‘equipo ese’, como si el América no valiera nada.

“Lo que pasó con América, después de que le di todo al equipo ese, no me la perdonaron, me la cobraron. Entonces, yo no tengo deuda con nadie”, señaló Herrera en la conferencia de prensa que él mismo ofreció a los medios de comunicación.

“El equipo ese” dice Miguel Herrera sobre el @ClubAmerica. Incomprensible que haya quien lo quiere de vuelta jajajaja. pic.twitter.com/zoLGo9ks9y — Dr. Sócrates (@_dcenti) November 12, 2022

Asimismo, Piojo recordó que tras la pelea que tuvo con gente de LAFC en la Concachampions mientras era DT del conjunto de Coapa, Santiago Baños había mostrado interés por mantenerlo, pero alguien arriba de Baños fue quien, por una videollamada, lo despidió.

“La segunda situación, que pasó con el LAFC, la agresión fue de ellos. Obviamente contesté y discutí, son cosas que no debo hacer, pero en la noche de ese día le renuncié a Santiago Baños, y antes de salir de México a este torneo, le dije a Santiago ‘si tengo la obligación de ganar el torneo, busca otro entrenador’, porque era un título muy difícil de ganar.

"Estábamos en un proceso de armar un equipo otra vez, después de haber vendido 10 jugadores en muy buen dinero y le renuncié a Baños esa noche y me dijo ‘no, el proyecto está contigo, ya lo hablé con la gente, ratificamos el proyecto contigo’. Pero otra persona, más arriba de Baños, me habló por Zoom y me despidió. Me dijo ‘no vas más’ y yo veía la cara de asombro de Santiago”.

Cabe destacar que, tras su salida de Tigres, Piojo Herrera confesó que llamar ‘viejo’ al plantel Felino, fue un error y que tuvo parte que ver en su despedido.

