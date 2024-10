Richard Sánchez rompe silencio sobre la derrota ante Pumas: “Nos traían hambre”

La fotografía del festejo de Pumas el pasado domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes le dio la vuelta al medio con choque de opiniones pues para muchos se trató de una celebración exagerada.

Al interior del Nido azulcrema no fue la excepción y Richard Sánchez recordó que en América lo que se festejan son títulos y no clásicos.

“Siento que ya nos traían hambre o algo así, pero nosotros nos enfocamos en nosotros y en ganar el campeonato, por más que sea un Clásico está bien hay que estar contento, pero lo nuestro es ganar títulos”, declaró en entrevista con RÉCORD.

Durante la charla el paraguayo relató lo sucedido en la jugada en la que fue expulsado en ese partido y aclaró que fue un tema que se quedó en la cancha.

“Fue un momento en donde estábamos todos al cien, era una jugada más atrás y Malagón quería jugar adelante y él le dice que no, luego lo tira un poco más atrás y le dice que no nuevamente y yo dije una cosa que él malinterpretó, pero al terminar el partido me acerqué y le pedí disculpas, nos dimos la mano y eso queda ahí y no pasó a mayores”, reveló Richard Sánchez.

