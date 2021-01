Santiago Solari: 'No me preocupa que Ochoa haya sido figura, me preocupan otras cosas'

El debut del América que tuvo como figura a guardameta, es un tema que minimizó el entrenador Santiago Solari, para el estratega argentino, hay cosas más importantes a rescatar además, de la actuación de Guillermo Ochoa.

“No, no me preocupa eso, me preocupan muchas cosas y me ocupan otras más también pero me ponen felices las que nos sucedieron pero trataremos de mejorar en esas que nos hizo falta”, comentó en conferencia de prensa.

“Lo que me gustó fue que competimos para ganar, fue un partido extraño porque tuvimos muy pocos días de preparación y sin partidos amistosos, las sesiones que llevábamos eran muy pocas y eso es un proceso, pero hay muchas cosas que valoro y que estoy seguro se verán mejoría con el paso del campeonato”, añadió.

Respecto a su rival en turno, Rayados, el timonel azulcrema destacó la carrera que ha hecho en los banquillos Javier Aguirre.

“Aguirre empezó a entrenar en el año 96 y yo estaba debutando como futbolista profesional en ese año, tiene una carrera larguísima, es un técnico histórico y todos mis respetos para él y su carrera”, finalizó Solari.

