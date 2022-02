Santiago Solari: 'No me voy a rendir con América'

Luego de los abucheos que sufrió tanto el Santiago Solari como el equipo América, luego de la derrota que sufrieron a manos de Pachuca, el timonel aseguró que la afición está en todo su derecho de expresar su sentir; sin embargo, buscarán encontrar lo antes posible la forma de marcar goles.

"Yo no me voy a rendir. La afición tiene el derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan porque no lo estamos haciendo bien", agregó el estratega azulcrema en rueda de prensa.

"El partido no ha sido bueno, estuvimos adentro de él tal vez los primeros 20 minutos que después de un par de sustos lo pudimos controlar y no pudimos abrir el marcador y después en una transición nos metieron el gol. En este momento nos está costando un poco más todo", agregó.

Respecto al mal arranque que tuvo el conjunto de Coapa y que los mantiene en el fondo de la tabla, el timonel aseguró que su equipo tiene mucha debilidad en la defensa.

"Tuvimos nuestros momentos en el segundo tiempo para meternos cuando descontamos con la opción de Henry (Martín) para empatar y ya luego de una transacion se terminó. Tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles y es algo que tenemos que resolver claramente y rápidamente", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: NO LEVANTA NI EN CASA Y CAYÓ ANTE EL PACHUCA DE ALMADA