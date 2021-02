Santiago Solari sobre sanción al América: 'Tenemos que darle vuelta a la página'

Una vez pasada la situación del castigo por la alineación indebida el propio Santiago Solari afirmó que esa polémica ya quedó atrás y que ya le dieron la vuelta a la página.

"Mi postura sobre los tres puntos perdidos es muy clara, también la de la Federación y la del club. Tenemos que darle vuelta a la página y debemos enfocarnos en seguir y en el rival que tenemos mañana”, confirmó el argentino.

Respecto a la situación de los lesionados, el argentino reveló que Federico Viñas y Nicolás Benedetti están con pocas probabilidades de jugar ante Pachuca.

"Federico Viñas tiene una sobrecarga, no es grave pero no se ha podido entrenar con normalidad, no ha tenido una semana sencilla. Benedetti ha tenido que superar muchas cosas y lo queremos tener cuanto antes, todos trabajamos duro para ello”, finalizó Solari.

