Guido Rodríguez sobre la Liga MX: 'Mi mejor recuerdo es el campeonato con América'

Los primeros pasos de Guido Rodríguez en la Liga MX estuvieron llenos de incertidumbre. Después de desempeñarse en el futbol argentino, el centrocampista incursionó con Xolos de Tijuana, equipo en el que dijo tuvo una estadía agradable.

“Cuando aterricé fui con Ema Aguilera, tenía incertidumbre y fue un año increíble. En América la sufrí un poquito más por las expulsiones los primeros partidos, pero en Tijuana con la Liga MX fue bastante bien”, declaró en entrevista para LaLiga.

Sin embargo, uno de los mejores recuerdo que guarda Rodríguez es su campeonato con América, equipo en el que a pesar de que vivió algunos tragos amargos por su afán de demostrar su potencial así como por las sanciones en cancha, también le dejó gratificantes moementos e incluso buenas amistades.

“En América tuve que sufrir los primeros partidos por querer demostrar lo que yo era, esa energía mal catalogada y me costó unas expulsiones los primeros partidos, después se fue acomodando y Miguel Herrera siempre me apoyó mucho, me dijo que no iba a haber problema para mí en América si lo hacía como en Tijuana",expresó.

“El mejor recuerdo es el campeonato, la liga que ganamos. Tengo una gran amistad con Ema Aguilera y con Agustín Marchesin, que además eran muy buenos”, puntualizó.

