Baños sobre derrota ante el Atlas: 'Tenemos argumentos para ir al TAS, pero no lo haremos'

El América está resignado a perder los tres puntos en el escritorio, así lo confirmó su presidente Santiago Baños, quien señaló que aunque tienen los argumentos suficientes para apelar la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria ante el TAS, no lo harán.

"Nos vamos a basar en el comunicado que sacamos, tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla, he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar, no queremos llevarlo más allá de lo que ya fue", declaró en entrevista para TUDN.

Baños, reveló que en el seno americanista existe una sensación de enojo y frustración por el error que cometieron; sin embargo, dejó en claro que la sanción recibida es exagerada.

Ibas bien, América. Si Baños cree que en el TAS ganarían la apelación es que no termina de aceptar-entender que rompieron el reglamento. Sanción absurda, pero rompieron el reglamento. El TAS sanciona según reglamentos. Imposible ganarla. Ibas bien, América. Vía @TUDNMEX: pic.twitter.com/qg2Fr6wqgp — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) February 25, 2021

"Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así", argumentó.

Por último, el directivo americanista aclaró que la persona responsable de omitir el nombre de Federico Viñas en la lista de convocados, es una persona ajena al cuerpo técnico y que pertenece al área operativa del club, aunque no reveló el nombre de la misma.

"Obviamente antes que nada y para que quede muy claro, lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativo, si quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico, ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido", apuntó.

