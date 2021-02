Santiago Baños: 'Viñas, el primero en recibir disculpas tras error en alineación de América'

Apoyo absoluto. Luego de que Federico Viñas estuvo en el 'ojo del huracán' tras la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria al América por una alineación indebida del club tras vencer al Atlas 0-2 el sábado pasado, Santiago Baños, presidente de las Águilas, recalcó que la institución le ofreció una disculpa al jugador azulcrema.

En entrevista con Marca Claro MVS, el mandatario aceptó el error de comunicación y organización, dejando claro que aceptan la sanción y respaldan a Viñas de lo acontecido.

"No queremos sacar esto de contexto, al final del día esto se generó tras un error nuestro y preferimos tomar la decisión de no darle más vuelo a este asunto. Hay que aceptar la sanción, aunque no estemos de acuerdo con la magnitud del castigo.

"A él (Viñas) fue al primero que le ofrecimos una disculpa sincera, él entiende, sabe que situaciones como estas pueden llegar a pasar y ahí terminó el tema", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAÑOS SOBRE DERROTA ANTE EL ATLAS: 'TENEMOS ARGUMENTOS PARA IR AL TAS, PERO NO LO HAREMOS'