América: Mauro Lainez, el 'comodín' de Solari en el Guardianes 2021

Este fin de semana se alcanzará la mitad del Torneo Guardianes 2021 y en América es claro cuál de sus refuerzos ha logrado consolidarse ya en el club. Mauro Lainez, que fue el primero de sus fichajes es el que hasta ahora ha disputado todos los partidos del campeonato, e inclusive, ha jugado en tres posiciones distintas, convirtiéndose en el 'comodín' de Santiago Solari.

Desde su llegada al Nido, el hermano mayor de Diego Lainez se ha adueñado del sector izquierdo de las Águilas, ya que ha participado como lateral, volante y extremo, logrando ser una opción recurrente para el estratega azulcrema.

"De extremo me gusta por estar en el ataque, pero de lateral también me gusta porque siempre recibes el balón de frente y es más fácil encarar", declaró en entrevista con RÉCORD el americanista.

Mauro ha tomado mayor protagonismo por encima de Pedro Aquino, quien llegó como figura, y Álvaro Fidalgo, fichaje que fue petición especial del estratega argentino, y es que Lainez por sus condiciones es uno de los elementos plurifuncionales de las Águilas.

"Los entrenadores que he tenido me hicieron un jugador plurifuncional, eso me da muchas herramientas y el poder jugar en varias posiciones, creo que eso es importante en el futbol actual porque ahorita puedes cubrir bajas de compañeros que se lesionan o ahorita con la pandemia cubrir a algún compañero contagiado, eso te da más margen de jugar", afirmó el jugador azulcrema.

“Desde Tijuana vengo jugando de lateral izquierdo, lateral derecho, extremo izquierdo y derecho, media punta y siento que me desempeño bien en todas las posiciones", señaló Lainez.

Cabe recordar que la llegada de Mauro al Nido se dio a solicitud de Miguel Herrera, quien quería al futbolista desde hace un par de torneos.