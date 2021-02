Guido Rodríguez: 'En México estaba cómodo en América, pero tenía el sueño de jugar en Europa'

A pesar de que Guido Rodríguez emigró a la liga de España al fichar por el Real Betis, el centrocampista argentino aseguró sentirse muy cómodo en México y con América, incluso pudo quedarse a vivir en este país, sin embargo, sus sueños de jugar de jugar en Europa le hicieron llegar con el conjunto albiverde.

“En México estaba muy cómodo en América, el club más grande, me podría haber quedado a vivir ahí pero también tenía algo personal, un sueño de jugar en Europa, de poder conocer LaLiga y cuando se dio la posibilidad del Betis, la verdad me entusiasmó mucho porque es un gran equipo, venir a un club de la envergadura de lo que es el Betis no fue de dudar”, declaró en entrevista para LaLiga.

Y aunque era un terreno desconocido, Guido no se encontraba solo, ya que recientemente el mexicano Diego Lainez se había instalado con los Béticos y fue quien le ayudó con el tema de la adaptación.

“Cuando llegué también había una cara conocida (Diego Lainez). Además él había llegado no hace mucho y me fue contando cómo era el tema acá, él estaba muy contento y encima lo está haciendo muy bien”, dijo.

