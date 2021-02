Tuca Ferretti tras el empate vs San Luis: "Nos deja un mal sabor de boca"

Luego de que el Atlético de San Luis le arrebató de última hora el triunfo a los Tigres, Ricardo Ferretti se dijo tranquilo, a pesar de que su equipo no logra mantener el nivel semana tras semana.

“Estoy tranquilo porque el equipo jugó bien, merecía ganar pero esto es futbol y como decían “el último minuto también tiene 60 segundos” y el gol que nos impide el triunfo nos deja un mal sabor de boca. Fuimos superiores, pero no se trata solo de merecer, hay que lograr, yo sigo pensando que son cosas de futbol, que el equipo rival no tiene más que hacer que aventarse a buscar el gol de la forma en que la encontró, no debo hacer drama o ahogarme en un vaso de agua, hay que ver las cosas positivamente”, dijo Ferretti.

Sin embargo, si hay algo que si le preocupa al ‘Tuca’ son las lesiones que se han presentado en el cuadro bajo, con cuatro elementos de su máxima confianza como lo son Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Luis Rodríguez y Francisco Meza.

“Esto si es una cosa que preocupa , porque tenemos a Ayala que va a tener que ser operado, tenemos a Meza, al chaka y Salcedo que hoy tuvo que pedir su cambio y es una situación que al no poder contar con un jugador en la plantilla empieza a tener problemas y estamos hablando de cuatro jugadores en zona defensiva, hoy tuvimos que usar jugadores para complementar la zaga”, apuntó .

