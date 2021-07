Solari sobre Gio dos Santos: 'No tuvo los minutos que quería, pero fue un ejemplo'

Giovani dos Santos fue una de las primeras bajas del América para el Apertura 2021, aunque para Santiago Solari, el mexicano fue un ejemplo a seguir.

“Giovani dos Santos no está este año con nosotros, pero el semestre pasado ha hecho un gran esfuerzo, se ha entrenado siempre bien y es un ejemplo porque con la trayectoria que tenía no tuvo los minutos que quería, pero fue un ejemplo y esos son ejemplos a seguir por los que llegan, los que están y si llega alguno nuevo, cosa que no sé porque se le debe preguntar al presidente”, mencionó en entrevista con el club.

Las Águilas sumaron tres refuerzos de cara al próximo torneo, aunque el estratega argentino dejó la puerta abierta para una nueva incorporación.

"Vamos a ver como se desarrolla (la posibilidad de otro refuerzo). Estamos conformes con el trabajo diario de cada uno de los jugadores. No lo digo con los de este año, es la base del año pasado más los refuerzos que llegaron como Layún, Madrigal y Reyes, sino de los jugadores que estuvieron el año pasado y no están”, agregó.

