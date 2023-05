Sabe que por poco y se iban. Fernando Ortiz no tuvo problema en reconocer que Atlético San Luis fue ampliamente superior al América, pero afirmó que la lección que se llevaron les hará darse cuenta de que para conseguir el objetivo deben de jugar a tope siempre.

“Derrotas puede haber siempre, es parte del juego. Me voy molesto por las formas en que se jugó los 90 minutos. No somos el equipo que demostramos. Es bueno recibir una cachetada que demuestre que si no estás concentrado los 90 minutos no es la forma de conseguir los objetivos”, admitió el Tano.

“Para conseguir la gloria hay que sufrir y hoy se sufrió. El primer tiempo no es el equipo que han demostrado en el semestre; en el segundo tiempo demostraron un poco más, tuvimos opciones. No es excusa para decir que el equipo ha jugado mal, ha logrado el objetivo, pero hay que trabajar, se vienen rivales a respetar”, añadió.

Sobre el siguiente rival, el estratega azulcrema prefirió no meterse en esa polémica aclarando que hoy le inquieta más darle solución a los errores del partido que pensar en si le toca Chivas en la Semifinal.

“Quiero que sea mañana para corregir los errores, no tengo otro pensamiento en mi cabeza. El rival que nos toque tenemos que afrontarlo de la mejor manera para llegar a la Final. Me inquietan más los errores que cometimos que el rival que vamos a enfrentar para llegar a la Final”, aseguró Fernando Ortíz.

