Diego Cocca: 'El 2-0 es una problemática muy buena, pero debemos ser inteligentes'

Solamente 90 minutos separan al Atlas de Diego Cocca del Bicampeonato, una hazaña que en solamente Pumas y León han conseguido en torneos cortos; no obstante, para el estratega argentino la Final todavía no está definida y teniendo como experiencia la derrota en el Volcán contra Tigres, el entrenador sabe que esta vez tendrán que ser más inteligentes.

“En principio hoy había que ganar, eso era lo importante y ganar 2-0 es una problemática muy buena y ahora tenemos que ser inteligentes y no creer que está definida, la presión la tienen ellos y seguramente tendrán que jugar con muchos atacantes y dejarán espacios, y es ahí donde podríamos aprovechar para ganar el campeonato”, confirmó el técnico.

“El aprendizaje de Tigres fue muy alto y la hora de saber si lo aprendimos será el domingo, tenemos que saltar a jugar la Final más maduros sabiendo que es lo que tenemos que hacer. Seguro será una Final más difícil que la de esta noche”, añadió.

Sobre la actuación de Camilo Vargas y el gol de Julián Quiñones de último momento, Cocca destacó el trabajo de ambos: “Ese 2-0 de Julián la verdad es que fue una jugada increíble”.

“Camilo No me sorprende porque lo viene haciendo todos los partidos, lo viene haciendo hace 2 años, saca pelotas de gol, estoy muy contento por el arquero tenemos, pero también con los defensas que no dejan de luchar”, sentenció Diego Cocca.

