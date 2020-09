Diego Cocca: 'Queremos que la afición del Atlas se ilusione'

Diego Cocca, técnico del Atlas, tras la paridad ante Mazatlán FC aseguró que trabaja para la afición rojinegra, a la cual quieren darle muchas alegrías para que puedan sentirse orgullosos de su equipo.

"Si queremos que la afición vea el trabajo, se ilusione, vea un equipo mejor, estamos trabajando todos para que la afición realmente esté contenta y orgullosa y tenga expectativas de tener un equipo competitivo, en eso estamos trabajando", declaró en conferencia de prensa.

Además, el estratega argentino aseguró que el conjunto del Pacífico es un equipo complicado que está luchando en la parte baja de la tabla, algo que los hace un rival peligroso.

“Realmente cada partido es diferente, nosotros no pensamos que porque le ganamos a Cruz Azul, Mazatlán iba a ser más fácil e íbamos a ganar fácil, porque Mazatlán plantea otro juego, otra idea, tiene jugadores experimentados, está peleando las posiciones abajo igual que nosotros, no regala un metro, no regala una jugada, teníamos que resolver lo que nos plantea el rival y se nos hizo difícil”, finalizó.

