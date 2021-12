Eddy Reynoso sobre la Final de Atlas: ‘Me dan más nervios que cuando pelea el Canelo’

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez reveló que tiene los nervios al 100 por ciento por la Gran Final de la Liga MX, pues su pasión por el Altas lo ha llevado a ponerse emocionado.

Durante la serenata al equipo Rojinegro, Reynoso habló sobre los sentimientos que tiene en este momento por lo que sería que el Atlas levante un título de Liga después de 70 años.

“Fíjate que me dan más nervios que cuando pelea el ‘Canelo’, ya son 22 años que no veíamos una Final, no hemos logrado ningún campeonato, al menos yo no lo había visto”, mencionó Eddy.

“Es algo muy importante, algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas”, comentó.

Como lo hizo en el duelo de Cuartos de Final ante Rayados, el entrenador de Saúl, mencionó que realizará un nuevo apoyo, pero en esta ocasión en apoyo a las mujeres con cáncer de mama.

Por último, Eddy Reynoso hizo un reconocimiento para la afición de León, quienes “se portaron muy amables conmigo”, mencionó.

