Edyairth Ortega no sabía nada del doping positivo: 'Me enteré por llamada del Atlas'

A varios meses de haber dado positivo por dopaje, situación que le costó una sanción de cuatro años de inactividad, Edyairth Ortega, canterano del Atlas rompió el silencio y reveló que, gracias a una llamada del club, se enteró de lo que estaba ocurriendo.

“Yo me entero por una llamada del club. Me marcaron y me preguntaron que qué me había metido, que qué pasó. Y yo no sabía nada, o sea de que me hablas, no entiendo nada. Y al día siguiente, a la hora del entrenamiento, fue cuando me agarraron y me empezaron a pues a cuestionar”, declaró Ortega en entrevista para el podcast de David Medrano.

La última vez que el juvenil rojinegro disputó un partido con los Zorros ocurrió en octubre de 2022; sin embargo, no contaba que en las pruebas de cara al arranque del Clausura 2023 resultaría positivo al doping.

Edyairth Ortega rompe el silencio, sobre su caso de doping positivo. Esta noche en La Entrevista pic.twitter.com/1DCqrP6VCG — david medrano felix (@medranoazteca) September 21, 2023

Fue entonces que, en el mes de enero, La Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA) mandó la primera alerta al encontrarse con el resultado analítico positivo por una sustancia prohibida para aumentar masa muscular, por lo que de inmediato, Edyairth fue separado del plantel.

Fue hace unas horas cuando se confirmó la sanción impuesta por la WADA para Ortega, quien, con 27 años, prácticamente se despide de su carrera profesional, pues estará inhabilitado durante cuatro años.

