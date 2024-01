José Riestra, presidente de Atlas, niega acercamiento con Juan Escobar

El presidente del Atlas, José Riestra, descartó que existe interés por el conjunto rojinegro por hacerse de los servicios del lateral derecho, Juan Escobar, motivo por el que enfatizó en que es un tema especulativo y actualmente la escuadra rojinegra no busca al exfutbolista de Cruz Azul.

“El equipo ha venido trabajando creo que lo que ha demostrado los jugadores que están, esta semana ha existido un acercamiento muy especial del cuerpo técnico y los jugadores de decir: ‘los que estamos somos los que estamos´ por lo que no necesitamos estar pensando en más, es cien por ciento especulativo (Interés por Juan Escobar) no hay interés de la institución de explorar eso. Todo lo demás que se genere es para generar ruido y especulación”, reconoció.

De igual manera, agregó que por ahora únicamente piensa en el presente del equipo rojinegro, por lo que no le importa los rumores que se generaron por el exlateral de la Máquina celeste.

“Estamos pensando en el futuro y poco vivimos el presente. Hoy estamos presentado a dos grandes referentes, dos grandes refuerzos y actualmente ya estamos pensando en el que circula en los medios, me gusta vivir el presente, se los he dicho cuando hay algo oficial encantado de aclararlo, pero rumores y poner un jugador dentro para sacar a otro en ocasiones no nos damos cuenta de esa situación generamos”, concluyó.

