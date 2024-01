Juan Escobar vs Martín Anselmi y otras 5 peleas entre futbolistas y DT en Liga MX

Aún no comienza el Clausura 2024 y el ambiente dentro de Cruz Azul ya es negativo pues uno de sus referentes y capitanes, Juan Escobar, apunta a dejar el equipo en los siguientes días. Los rumores aseguran que se debe a una pelea con el nuevo director técnico del equipo Martín Anselmi.

La discusión entre Escobar y Anselmi surgió a raíz de que el DT optó por dejar fuera del cuadro titular al defensor paraguayo en el partido de preparación ante Querétaro, situación que no vino bien al jugador.

Este episodio recuerda otras confrontaciones entre futbolistas y directores técnicos en la Liga MX, demostrando que las tensiones en el fútbol mexicano no son algo nuevo.

Sergio Bueno vs José Castro:

En 2011, Sergio Bueno, director técnico del Necaxa, terminó con un altercado contra lateral José Castro al sacarlo del campo apenas minutos después de su ingreso. La discusión entre el DT y el futbolista casi termina en agresión física, pero compañeros intervinieron para evitarlo.

José Manuel de la Torre vs Adolfo Bautista:

Similar a la situación de Castro, el 'Bofo' Bautista tuvo un enfrentamiento con su entrenador al ser sustituido. La intervención de Ramón Morales evitó que la disputa se intensificara. De la Torre confirmó la realidad del conflicto en un programa.

“¿A trompadas? No. Sí hubo una cuestión. Yo me bajé en cuanto terminó (el partido) me bajé en friega, cerré todas las puertas, nada más estaba el Terry (el utilero). No pasó nada, hablé con él y todo quedó en paz”, contó.

Antonio Torres Servín vs Luis García:

El reconocido futbolista internacional Luis García, terminó en problemas con el director técnico de Pumas Antonio Torres Servín. La afirmación de García de no ‘tener nada que demostrar’ al fichar con el equipo y su irregular desempeño llevaron al entrenador a sacarlo del terreno de juego durante un juego del Apertura 2013, situación que terminó molestando al español

José Guadalupe Cruz vs Jorge Villalpando:

Las sustituciones son de las situaciones que más crean conflicto entre jugadores y técnicos y en esta ocasión no fue distinta. Durante la Copa Libertadores 2011, el portero Jorge Villalpando intentó agredir físicamente al director técnico José Guadalupe Cruz después de ser sustituido en el minuto 74 durante el enfrentamiento entre Jaguares y Junior. El portero logró empujar a su DT antes de haber sido detenido por sus compañeros.

Robert Siboldi vs Gerardo Alcoba:

. El director técnico uruguayo Robert Siboldi tuvo una discusión y supuestos golpes en el vestidor del TSM con Gerardo Alcoba. Todo empezó porque el entrenador optó por dejar al defensor en la banca en un partido de Liga. Unas horas después, Siboldi renunció a su cargo y la directiva lagunera aceptó su decisión.

