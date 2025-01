Vuoso recuerda su paso por Atlas: "Era un equipo amateur"

El exfutbolista, Vicente Matías Vuoso, recordó su experiencia en Atlas, destacando las complicadas condiciones que enfrentó durante su etapa en el club tapatío, desatando la polémica en redes sociales por sus palabras.

"Sin ánimos de menospreciar, era un equipo amateur. De repente íbamos a entrenar y no teníamos cancha, llegábamos y entrenaba la gente del club y no nos daban la cancha a nosotros, y nos íbamos a otro lado", confesó el ‘Toro’ en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Vuoso también denunció que el club le adeudó cuatro meses de salario y recordó una situación donde el plantel consideró no asistir a la pretemporada como medida de protesta en solidaridad con los afectados. Sin embargo, el delantero reveló que, a pesar de que se había pactado una postura grupal, él fue el único jugador al que no le depositaron su salario.

"A mí nunca me había pasado el tema de los pagos. Jugué en América y en Santos Laguna. Llegué al Atlas FC y me encontré con todos esos detalles, pero me gustaba porque llevaba a mis hijos a la escuela, al club", comentó Vuoso.

El ‘Toro’ narró cómo los referentes del equipo le confirmaron que él era el único jugador que no había recibido su salario, a pesar del acuerdo previo de no presentarse si uno solo de los miembros no era remunerado.

"Me dicen: ‘Pero qué hacemos, tenemos que ir a la pretemporada’. Yo les respondí: ‘¿Pero no habíamos dicho que si no le pagaban a uno, no íbamos?’ Pero al final, decidieron ir, y yo fui también, aunque era el único que no estaba pagado", relató Vuoso.

