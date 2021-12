Atlético de San Luis: Andrés Iniestra, nuevo fichaje del cuadro potosino

El jugador mexicano, Andrés Iniestra es nuevo refuerzo del Atlético San Luis de cara al Torneo Clausura 2022 y mencionó que esta listo para su segundo debut con los potosinos.

Fue a través de Twitter que el propio club reveló la entrevista que le hizo a Iniestra en su llegada a San Luis, donde sentenció que “me ha tocado jugar aquí cuando estuve en ascenso y en Primera División y la verdad que la afición se me hace muy noble y que siempre está para apoyar”, mencionó Andrés.

Además, el ex de los Pumas y de Bravos habló sobre el plantel actual, “el club ha crecido mucho, tienen un gran proyecto, están apostando por un gran plantel”, comentó el nuevo refuerzo potosino.

¡Hola, Andrés Iniestra! ¡Bienvenido a tu nueva casa!#ADSL pic.twitter.com/UTNri5EGgE — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) December 21, 2021

“Me encantaría hacer una carrera en este club, lo poco que he podido ver y lo poco que he podido sentir en los años anteriores, me gusta mucho y estoy contento de estar aquí”, expresó Iniestra.

También añadió que “los objetivos personales hay que dejarlos de lado, me importan más los objetivos grupales”, sentenció.

“Decirle a la afición que vengo muy comprometido, es un gran equipo, un gran técnico, un gran director técnico. Vengo a defender los colores del Atlético San Luis a muerte”,

