Memo Vázquez tras goleada ante Mazatlán: 'Estoy en manos de la directiva'

Visiblemente consternado luego de haber perdido 0-5 con Mazatlán FC, Guillermo Vázquez, técnico del Atlético San Luis, expresó lo que para él fue un encuentro al que no pudo describir, pues dijo que no había palabras para hacerlo.

"Sólo hacer el comentario de lo que pasó hoy a mi punto de vista. Fue un partido... es que hay pocas palabras, habíamos tenido malos días, pero este si fue muy malo.

"Les dije (a los jugadores) que no se valía, que era una vergüenza muy grande, que así no se puede representar a este equio ni a ningún profesional, y si hubiera podido hago 11 cambios. Es una noche difícil", dijo.

En tanto, Memo explicó que para él su equipo se mostró débil ante la escuadra mazatleca. Además de que explicó que desconoce si vaya o no a seguir al frente del equipo, ya que eso depende de la directiva.

"El equipo entró totalmente tibio, poco comprometido, la verdad que no ofrecimos ninguna resistencia al rival, todo lo que veníamos haciendo se dejó de hacer, fuimos una presa muy fácil.

"De mí no sé qué va a pasar, he hecho lo mejor que he podido y los resultados no son lo que hubiéramos planeado, estoy en manos de la directiva", expresó.

