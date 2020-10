Pablo Aguilar sobre Mohamed: 'Es como mi papá en el futbol'

Cruz Azul tiene un duelo de alto calibre este sábado ante Rayados de Monterrey, equipo que dirige Antonio Mohamed, uno de los principales culpables de la llegada de Pablo Aguilar a México.

A pesar de su gran trayectoria, Aguilar se deshizo en elogios para el estratega argentino, con quien fue campeón de Liga en 2012 vistiendo la camiseta de Xolos.

“Estoy agradecido con el ‘Turco’ por todo, yo lo llamo así como papá en el futbol, él me dio toda la confianza. Él fue el que me recomendó para llegar al futbol mexicano, solo tengo palabras de agradecimiento y siempre va a ser un orgullo enfrentarlo”, aseguró Pablo Aguilar.

Aunque su recuperación llega a tiempo para encarar la parte final del torneo, el central guaraní reconoció que hasta antes del partido ante el Guadalajara no se sentía al cien por ciento para disputar un partido de tal exigencia. Sin embargo, el central cementero se alista para lo que será se segunda titularidad en ocho meses, en un partido que lo exigirá aún más.

“Me quedaban dudas hasta el primer partido con la Sub 20, porque sentía que a pierna como que me molestaba, ya después platicando con otros compañeros me dijeron que es normal y desde ahí me siento más relajado, en el partido se te va el dolor y es otro tema. Ya después pude arrancar contra Chivas y estoy contento por eso”.

Por otra parte, en tono más relajado, ironizó sobre la posibilidad de salir campeón en el mismo año que otras franquicias históricas como Los Dodgers o los Lakers.

“No porque un equipo lo haya hecho tenemos en la cabeza que por eso vamos a ganar, tenemos un objetivo. Desde que llegué a Cruz Azul mi objetivo es salir campeón, el objetivo no lo vas a cambiar por circunstancias que pasen en otro deporte, desde que llegué a la institución te lo exige, para eso nos trajeron y si no lo hemos conseguido es culpa de nosotros, pero estamos trabajando para conseguirlo”, finalizó.