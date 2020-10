Pablo Aguilar sobre indisciplina de Borja: 'Ya somos grandecitos y tenemos un compromiso'

Con la sinceridad que le caracteriza, Pablo Aguilar aseguró que cada futbolista tiene un compromiso con Cruz Azul, mismo que debe ser respetado. Esto, luego de ser cuestionado por la conducta de Jonathan Borja, quien fue separado del primer equipo.

“Es un tema en el que no quiero meter, eso le corresponde al cuerpo técnico, yo creo que ya somos grandecitos y sabemos el compromiso que tenemos con la institución y con la gente que confía en nosotros, no me puedo meter, pero en lo personal tengo un compromiso y nosotros en lo que corresponde al trabajo lo estamos haciendo de la mejor manera y sinceramente eso es lo que valoro yo”, dijo Pablo Aguilar en conferencia de prensa.

Por otra parte, el zaguero paraguayo reiteró su ilusión de levantar la novena, sin embargo, confía en que con o sin él en el equipo, tarde o temprano Cruz Azul volverá a campeonar.

“Estando o no el equipo, Cruz Azul lo va a conseguir. Me gustaría darle esa alegría a toda la gente, llevamos mucho tiempo de no conseguir el título, pero se están haciendo bien las cosas, hay un grupo unido que sabe lo que quiere y sé que pronto lo vamos a conseguir. Si no me toca a mí vendrán otros jugadores que lo van a conseguir”, añadió.

Cabe destacar que, durante su recuperación, Aguilar ha realizado trabajo funcional fuera del club, en un reconocido centro al que asisten otros futbolistas de Pumas y América, y aunque a los azulcremas se les prohibieron los trabajos fuera de Coapa, el paraguayo reconoció que le ha venido bien.

“De parte del club que nos cuidemos, pero creo que cada uno es muy profesional y sabe lo que necesita, en lo personal me he sentido bien, no me falta nada en el club, pero quise hacer algo más, ponerme un poquito más fuerte, uno es profesional y si sabe que le falta algo debe procurar mejorarlo. En lo personal me ha ayudado bastante”, apuntó.

