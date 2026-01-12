Cholo Simeone ofrece disculpas públicas a Vinicius por insultos en Supercopa de España

El ambiente del último Derbi Madrileño en la Copa del Rey dejó una imagen que dio la vuelta al mundo: el cruce de palabras entre Diego Pablo 'Cholo' Simeone y Vinicius Jr. Lo que comenzó como una tensión propia de la alta competencia escaló hasta convertirse en un episodio de lectura de labios que puso al técnico argentino bajo el foco de la crítica.

Simeone tiene altercado con Vini | AP

Tras unos días de reflexión, el entrenador del Atlético de Madrid ha decidido dar un paso al frente para rectificar su comportamiento y ofrecer una disculpa formal a los involucrados.

Durante el encuentro de semifinales, las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que Simeone se dirigió al brasileño mientras este abandonaba el terreno de juego. Aunque en la rueda de prensa posterior al partido el "Cholo" intentó restarle importancia o negar la gravedad del asunto, las imágenes fueron demoledoras.

A través de la lectura de labios, se pudo confirmar que la frase lanzada por el técnico rojiblanco fue: "Te va a echar Florentino, acuérdate". El comentario, interpretado como una provocación directa sobre el futuro del jugador en el Real Madrid, encendió las redes sociales y aumentó la fricción entre ambas instituciones.

Simeone pide disculpas a Vini | AP

La disculpa del 'Cholo' Simeone

Con las pulsaciones ya en calma, Simeone compareció ante los medios para admitir su error. En un gesto de autocrítica poco habitual en momentos de máxima rivalidad, el argentino quiso limpiar su imagen y la del club que representa.

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino Pérez y pedirle disculpas también al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien", declaró el entrenador.

Estas palabras buscan cerrar una de las polémicas más agrias de los últimos enfrentamientos entre los equipos de la capital, reconociendo que el respeto institucional y personal debe prevalecer por encima de la intensidad del campo.

Con esta disculpa, Simeone intenta rebajar la presión sobre su plantilla y sobre sí mismo, consciente de que el foco debe volver a lo estrictamente deportivo. El gesto ha sido bien recibido por un sector de la prensa que pedía mayor ejemplaridad a los referentes de los banquillos en España.

Atlético de Madrid bajo presión | AP

Por ahora, ni Vinicius Jr. ni el Real Madrid han emitido una respuesta oficial a las palabras del técnico, aunque se espera que este acto de contrición ayude a calmar los ánimos de cara a futuros enfrentamientos.