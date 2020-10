Pablo Aguilar sobre sus 300 partidos en Liga MX: 'Parece que fue ayer que debuté con San Luis'

La intachable trayectoria de Pablo Aguilar en el futbol mexicano escribirá un nuevo capítulo este sábado cuando el zaguero cementero alcance los 300 partidos en Primera División en la vista de la Máquina a Rayados de Monterrey.

“Me persigno porque antes de la lesión lo veníamos hablando en el club, que estaba por cumplir los 300 partidos y ya hacíamos cálculos de cuando los cumpliría, paso lastimosamente lo de la lesión y me dolió, pero son pruebas que a uno se le ponen. He pasado momentos muy buenos aquí, sinceramente estoy muy agradecido porque desde que llegue a México me he sentido como en casa, mis hijos son mexicanos y mi hija más grande que es paraguaya ya es una mexicana más y solamente tengo palaras de agradecimiento”, dijo Aguilar a RÉCORD.

Para el ex futbolista de Sportivo Luqueño, alcanzar la cifra de 300 partidos son motivo de orgullo, pues asegura que desde sus inicios en la Liga paraguaya soñaba con un día recalar en el futbol mexicano.

“Yo ya lo tengo como mi país, prácticamente toda mi vida futbolística la pasé aquí, en Paraguay no llego ni a cien partidos y en México estoy por los 300, algo muy importante, desde que comencé en San Luis siempre dije que fue un sueño llegar a México; siempre veía la liga por otros compatriotas y quería hacer un mínimo porcentaje de lo que hacían ellos. Parece que fue ayer que debuté con San Luis, y ahora que estoy por alcanzar los 300 partidos, sin duda me emociona y es un orgullo”, apuntó.

