Pablo Aguilar: 'Ser Campeón con Cruz Azul, el objetivo que me puse desde que llegué'

Fueron ocho largos meses los que aguardó Pablo Aguilar para superar una rotura de ligamento cruzado que incluso lo llevó a meditar en el retiro. Sin embargo, el central paraguayo está de vuelta y sueña con la novena estrella para Cruz Azul.

“Después de tanto tiempo de ir recuperando, la motivación estaba a tope, se hizo un buen partido con Chivas y en lo personal me siento bien, pensé que me costaría un poco más, pero se dio un partido lindo y muy contento la verdad. Es el objetivo que me puse desde que llegué, fue una meta que me puse y ojalá pronto lo pueda conseguir, salir campeón con este equipo que me ha demostrado tanto cariño y ha estado conmigo en situaciones difíciles. Sería algo muy importante, algo único para mí y para familia y para el resto de los compañeros”, dijo Pablo Aguilar en charla con RÉCORD.

La Máquina volvió a la senda del triunfo y aunque sabe que no son el único favorito, Pablo Aguilar reconoció que el gran torneo que han hecho los celestes aunado a su grandeza, los coloca como uno de los principales rivales a vencer.

“Los rivales a vencer son los que están en primer lugar, los que están consiguiendo los triunfos, los que están en los primeros lugares y más siendo un equipo grande, creo que los otros equipos se preparan en la semana de diferente manera, a mí me tocó enfrentar del otro lado a un grande y sabes que la motivación es un extra y siempre van a ser los lideres los equipos a vencer y los otros se van a querer mostrar, “explicó.

En esa misma línea, el defensor guaraní señaló que la unión del vestidor es la principal fortaleza del equipo que dirige Robert Dante Siboldi, algo que en su experiencia resulta primordial para aspirar a campeonar.

“No me gusta comparar, pero un grupo fuerte en el que todos se llevan bien, parecerá boludo lo que digo, pero que hagas bromas con uno y otro, que nos llevemos bien es más que importante, porque en la cancha das todo por el compañero y eso me gusta de este grupo. Hay mucha afinidad y eso te da más confianza y sabes que en cualquier momento si uno falla tu compañero va a estar ahí apoyándote y este equipo lo tiene”, añadió.

“El equipo se ha visto bien, en los últimos partidos que no nos salían las cosas, entrabas al vestuario y todos estaban motivándose, creo que eso es parte importante, no decaer, no bajar los brazos y siempre se confió en el compañero, tenemos esa confianza en este plantel, sabemos que debemos ir paso a paso y la humildad se mantiene, no pensamos en Liguilla si no en Monterrey; eso es importante y ha llevado al equipo a los primeros lugares”, apuntó.

