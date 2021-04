Rocco: 'Jugadores no se merecían terminar de esta manera, el futbol es cruel a veces'

Leonel Rocco, entrenador del Atlético San Luis, reconoció el dolor que le causó haber sido goleados (1-5) por Pachuca, pues fue la manera en la que su equipo terminó el torneo y acabaron en la última posición de la Tabla de Cocientes y tendrán que pagar 120 millones de pesos. Además de que el timonel reprobó el hecho de que la afición potosina haya arrojado objetos al campo con el fin de agredir al equipo.

“La temporada obviamente que mala porque no era el objetivo que teníamos, nos habíamos propuesto cosas importantes y no se dio, tenemos una lectura muy clara de lo ocurrido, cosas determinantes en momento claves que nos perjudicaron y un final de campeonato que sufrimos muchísimo, un final de campeonato que lamentamos muchísimo. Terminar de esta manera duele y los muchachos no se merecían terminar de esta manera, el futbol es cruel a veces.

“Son cosas que ocurren, que no son agradables para nada porque uno cuando sale a la cancha tratas de hacer el mejor trabajo y el primero que pone la cara es uno, pero se suscitó y ojala que no vuelva a suceder”, dijo.

Respecto a si es que se mantendrá o no al frente del equipo, el timonel uruguayo dijo que no sabe nada, ya que la directiva potosina tiene que resolver muchas cuestiones en torno al club: “Futuro incierto porque la institución está en un momento de incertidumbre y eso hay que preguntarle a los directivos y hasta que no se pueda definir eso no puedo contestar nada. No hablo sobre supuestos, primero tienen que resolver un problema institucional y se verá la situación de cada uno”.

Finalmente, Leonel Rocco dijo algunos de los puntos que para él hicieron de este torneo una temporada complicada.

“El torneo anterior fue peor que este, este arrancamos de buena manera y después cosas muy puntuales nos llevaron a hacer malos partidos, con cosas extrafutbol que nos perjudicaron muchísimo y que Atlas empezó a levantar. Fue un campeonato muy extraño para nosotros y no nos dio, es la primera vez que no puedo formar un plantel, no lo formé yo y dio lo que pudo”.