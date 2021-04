Atlético de San Luis obligado a vencer a Pachuca para evitar pagar la multa

El partido de los millones. Para San Luis no hay mañana y esta noche se jugará el partido de la fortuna. Los potosinos están obligados a aprovechar su condición de local y derrotar a Pachuca para esperar que los Rojinegros no ganen en Aguscalientes y sea el Atlas el equipo condenado a pagar la multa de 120 millones de pesos.

Leonel Rocco, entrenador del Atlético San Luis afirmó que en ellos no existe la sensación de derrota y que mientras existan posibilidades de evitar el pago de la multa, el equipo lo luchará aunque aclaró en su favor que la plantilla que dirige ya estaba conformada cuando él llegó y que no pude meter mano para refuerzos.

“El objetivo me lo puse yo porque yo no armé a este equipo, ya lo estaba. Fracasa el que no lo intenta, nosotros no consideramos que fracasamos, pero no hemos conseguido el objetivo, pero acá somos profesionales y quien no esté preparado, no está para esto”, confirmó el estratega de San Luis.

“Todavía quedan noventa minutos donde nos podremos jugar todo, si bien ya no está en nuestras mandos si confío en que podamos salir a pelear lo que está en nuestras posibilidades”, añadió el timonel.

Sin embargo, el reto luce complicado tomando en cuenta que los Tuzos necesitan la victoria para meterse ultimo momento al Repechaje, en la Bella Airosa son conscientes de que en caso de no conseguir los tres puntos en el Alfonso Lastras estarán prácticamente eliminados del Guardianes 2021.

