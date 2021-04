Atlético San Luis: Pagará la multa de 120 MDP por ser último de la porcentual

Atlético San Luis pagó caro -nunca antes mejor dicho- el descalabro de esta noche ante Pachuca por 1-5 y como resultado a cuatro torneos desastrosos, tendrá que pagar la multa de 120 millones de pesos como castigo a terminar como último lugar en la tabla porcentual.

Potosinos mantuvieron la esperanza de evitar el ser coleros en este ámbito hasta la última fecha del Guardianes 2021, pero el no sumar de tres ante los Tuzos los compromete a pagar la fuerte cantidad, consecuencia no tan grave como lo hubiera sido el descenso a la categoría de plata si este castigo no se hubiera eliminado hace un par de semestres.

Con un cociente de .955 en 68 partidos, San Luis termina en el fondo de la porcentual, consecuencia a su décimo sexto lugar en la tabla general este torneo y con posibilidad aún de ser colero, misma situación que en el Guardianes 2020. En el Clausura 2020 ocupaban la décima posición hasta su cancelación; el Apertura 2019 acabaron décimo quintos.

Rojiblancos deberán pagar 120 millones de pesos, mientras que la multa para el lugar 17, Atlas, será de 70 mdp; el sitio 16 que pertenece a Juárez será de 50 mdp.

