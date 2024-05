Grupo de animación de Chivas se pronuncia en contra del racismo, piden no caer en provocaciones

Los grupos de animación de Chivas, a través de un comunicado de prensa, se pronunciaron en contra del racismo y pidieron a la afición no caer en provocaciones del rival ni de los jugadores, todo esto de cara a la ida de las Semifinales de ese miércoles ante América.

“Queremos invitar a todos los miembros de las barras de chivas y a la afición en general al día de hoy disfrutar de la fiesta del fútbol, porque eso es, una fiesta, a más allá del resultado que se dé en la cancha, a no caer en provocaciones por parte de otros aficionados del equipo rival y sobre todo también, no caer en las provocaciones de los jugadores del equipo rival, estamos totalmente en contra del racismo en todas sus expresiones, ya sabemos que a los jugadores de Chivas en otras canchas les pueden decir y aventar de todo y no pasa nada pero acá sí”, se lee en el comunicado.

De igual manera, se enfatizó en que realizaron reuniones con los elementos de seguridad del estadio, además de la Policía de Zapopan, esto con la finalidad de evitar conflictos, tal y como sucedió al final del encuentro de la fecha 16 ante Querétaro, donde se presentaron conatos de bronca en las afueras del inmueble rojiblanco.

“Ayer nuevamente se tuvo la ya tradicional junta de seguridad con la Policía de Zapopan y seguridad patrimonial de Chivas y como siempre se pudieron llegar a muy buenos términos para seguir trabajando siempre de la mano y en coordinación para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó el último partido vs Querétaro”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AUGUSTO LOTTI Y CHRISTIAN TABÓ NO ENTRAN EN PLANES DE CRUZ AZUL PARA EL APERTURA 2024