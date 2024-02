barras-de-chivas-se-niegan-a-ingresar-ante-negativa-de-colorido-en-la-tribuna

El grupo de animación de Chivas dio a conocer a través de sus redes sociales que se les prohibió el acceso de colorido a la tribuna en el duelo de esta noche en la Copa de Campeones de Concacaf, motivo por el que como protesta se negaron a acceder al Estadio Akron para duelo ante el Forge FC.

En un comunicado de prensa detallaron cuál fue el motivo por el que no se les permitiría utilizar, bombos, trapos y banderas.

“Inexplicablemente, a las 6:30 pm, nos comunicaron que no se iba a permitir el ingreso de instrumentos, trapos, lienzos y ningún apoyo al equipo para el partido de esta noche. Argumentando que es una encomienda especial de nuestra asquerosa Liga MX y sus directivos. Cuya finalidad es acabar con el color en las tribunas del fútbol mexicano”, señalan en el comunicado.

De igual manera, enfatizaron en que no conocen cuáles son los motivos por el que se les negó el acceso el colorido en la tribuna, motivo por el que determinaron como protesta no acceder al encuentro de esta noche.

“No entendemos las razones y tampoco nos las dieron, solicitan estás restricciones cuando dicho torneo no les pertenece y peor aún, que la Concacaf es de las pocas cosas rescatables a nivel tribuna que permite el colorido y peor aún que se preste a esto la organización.

“Nosotros le hacemos una recomendación a los dirigentes; preocuparse por lo deportivo, que vean más allá de lo económico y con estas medidas puedan ofrecer un mejor espectáculo. Por tal motivo no ingresaremos como grupo, si no quieren barras, no las van a tener a su disposición cuando quieran”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONIO PORTALES: 'SUEÑO CON SER LLAMADO A SELECCIÓN MEXICANA Y JUGAR EL MUNDIAL 2026'