Fernando Gago: “Necesito que estén acostumbrados a ganar”

El director técnico de Chivas, Fernando Gago enfatizó en que necesita que sus jugadores estén acostumbrados a ganar, por lo que ahora tienen que disfrutar la racha positiva que tiene su equipo, sin confundirse luego de que tienen que mantenerse trabajando de la misma manera.

“Como no van a festejar una victoria, es normal que lo festejen los chicos, cada partido merecen su reconocimiento y disfrutarlo, después volvemos al trabajo y a partir de eso seguir creciendo. La pregunta la estas llegando a un lugar que si ganamos cuatro seguidos se pueden confundir los chicos con la victoria. Para que jugamos, para ganar es no amor, necesito que estén acostumbrados a ganar. La ilusión es de la gente ya nuestra pero no hay que confundirse, hay que seguir trabajando es la misma manera”, señaló.

De igual manera, reconoció que José Juan Macías se encuentra en un proceso para encontrar la mejor forma física, por lo que únicamente estará de vuelta cuando mejor se encuentra, además enfatizó en que necesita de todo el plantel para que todos estén en su mejor momento y aumente el nivel entre ellos.

“JJ está en un proceso es tratar de terminar de ponerse bien, buscar la mejor forma física y lo usaremos cuando este. Respecto a un método, no, trato que todos tengan intensidad de entrenamiento y cada uno se gane su lugar. Se los dije va empezar un equipo y puede terminar otro, lo más probable es que terminé otro, por lesión, suspensión, rendimiento y por decisión iba. Necesito de todos y necesito esa competencia interna que sirve para subir el nivel entre ellos”, agregó.

Al final, detalló que será hasta mañana cuando determine quienes jugaran a media semana y como llegan sus jugadores para los siguientes compromisos.

“Tenemos que ver cómo se recuperan, es muy difícil hoy pensar quien va jugar el martes, haremos el análisis del rival, veremos el partido que jugamos y a partir de eso, quienes están disponibles para jugar y haremos el equipo más competitivo o lo que crea mejor para ese partido”, concluyó.

