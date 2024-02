Antonio Portales: 'Sueño con ser llamado a Selección Mexicana y jugar el Mundial 2026'

Antonio Portales, defensa mexicano con paso en la Liga de Expansión, siempre tuvo en mente jugar en Europa y ahora lo está cumpliendo con el Dundee de la Premiership de Escocia.

Aunque sus objetivos no se detienen ahí, pues apunta a poder ser considerado en Selección Mexicana y escalar a un equipo que le permita disputar alguno de los torneos más importantes a nivel de clubes.

"El futbolista mexicano sueña con eso, venir al Viejo Continente, por disputar otra clase de partidos, estoy emocionado por todo lo que está por venir.

"Yo trabajo todos los días, para estar bien, para rendir bien el fin de semana, y que eso me acerque a la Selección Mexicana, es un sueño que tengo, me encantaría lograrlo lo antes posible, me encantaría estar desde ya en este tema de Copa América y todos los torneos que están en puerta para disputar el Mundial 2026, es mi objetivo.

"Me gustaría en seis meses dar un salto en mi carrera, a competir en otro liga, con otro equipo que tenga las aspiraciones de Champions League, Conference League, seguir siendo punta de flecha para que más mexicanos puedan animarse a dar ese salto a Europa", declaró en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Portales comenzó su carrera con Monterrey y posteriormente dio el salto a San Luis, club con el que logró ascender a Liga MX, aunque su carrera despegó con Alebrijes de Oaxaca y se catapultó durante su paso por Atlante, aunque volver al futbol azteca no está en sus planes por ahora.

"Agotaría todo mi tiempo para estar en Europa, lo más que pueda, no le cierro las puertas a nada, al final valoraría si se llegara a abrir la posibilidad. Respeto a todos los clubes de la Liga MX, estar en Europa siempre fue un sueño", finalizó.

Durante la temporada 23-24, el exfutbolista del Atlante ha disputado un total de 10 partidos en la Premiership de Escocia en los que suma una asistencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE CONFESÓ CÓMO CELEBRARÁ SUS 200 VICTORIAS: "UN WHISKITO Y A DORMIR"