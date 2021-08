Chivas: Luis Olivas confía en vencer a FC Juárez

Luis Olivas confía en que el próximo sábado Chivas podrá derrotar a FC Juárez en el Estadio Akron, ya que el conjunto fronterizo no ha encontrado el camino, luego de que cambió de entrenador y renovó su plantilla para el Apertura 2021. En las primeras dos jornadas, los Bravos perdieron contra Toluca y Atlas, mientras que el Rebaño Sagrado cayó ante Atlético de San Luis y venció al Puebla.

"No ha tenido un bien inicio, se encuentra en una etapa de reconstrucción. Tenemos que tener paciencia y manejar los tiempos del partido. Hay que estar bien parados atrás porque en cualquier momento nos pueden hacer daño", explicó el defensa de 21 años de edad, que dejará todo en los entrenamientos para poder mantenerse dentro del 11 titular.

"No me pesa. Me siento orgulloso, por la confianza que me están dando, tengo que hacerlo de la mejor manera. Hay que entregar resultados. Yo estoy tranquilo, trato de estar en mi mejor nivel", aseguró.

"Es una gran responsabilidad. Yo sigo siendo el mismo de siempre, pero trato de cuidar más mi vida privada porque estoy bajo la luz de todos. Hay que entregarse siempre al máximo, por esa parte creo que estamos bien", añadió.

Luis Olivas les recomienda a los canteranos de Chivas que no se desesperen, que se sigan esforzando para poder cumplir el sueño de debutar en la Liga MX. Víctor Manuel Vucetich ha demostrado que confía en los jugadores de casa, pues ya debutó a Deivoon Magaña, Alejandro Organista, Juan de Dios Aguayo y Jesús Orozco.

"Hay que tener paciencia. A mí me decían que siguiera trabajando y que tarde o temprano se me presentaría la oportunidad. Así fue. El club está confiando en sus canteranos, no se tienen que desesperar", finalizó.

